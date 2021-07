Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées, Mauvezin Animations Médiévales Mauvezin Mauvezin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauvezin

Animations Médiévales Mauvezin, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Mauvezin. Animations Médiévales 2021-07-18 15:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 MAUVEZIN 10. rue du Château

Mauvezin Hautes-Pyrénées Animations pour petits et grands dans la cour du Château. – « EL DRAGON » – Archerie Médiévale.

– « AUTOUR DU POT » – Mise en scène historico-comique par Tapaillo, le fou du Roy.

– « EL DRAGON » – Jonglerie et Danse avec le feu. chateau.mauvezin65@wanadoo.fr +33 5 62 39 10 27 http://mauvezin.ostau-bigordan.com/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Lieu Mauvezin Adresse MAUVEZIN 10. rue du Château Ville Mauvezin

