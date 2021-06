Animations médiévales Échiré, 19 juin 2021-19 juin 2021, Échiré.

Animations médiévales 2021-06-19 – 2021-06-20 Chemin du Coudray-Salbart Château du Coudray-Salbart

Échiré Deux-Sèvres Échiré

EUR 4 8 Camp médiéval, initiation aux combats, jeux du Moyen Âge, démonstration de la taille de la pierre le 19 juin (14h30 et 18h30) et 20 juin (10h et 16h), de la broderie et du tissage, animation « La chirurgie de guerre sur les champs de bataille », tirs avec des reproductions de pièces d’artillerie médiévales et tir à l’arc.

Le seigneur de Coudray-Salbart vous engage à tout faire pour conserver votre bonne santé et bonne humeur car il lui plait que soit fait ainsi.

+33 5 49 25 71 07

Les Amis du château du Coudray-Salbart