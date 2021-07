Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Loire, Montrond-les-Bains Animations médiévales avec l’Ost du Phénix Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Catégories d’évènement: Loire

Animations médiévales avec l’Ost du Phénix Montrond-les-Bains, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Montrond-les-Bains. Animations médiévales avec l’Ost du Phénix 2021-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-11 18:00:00 18:00:00 Château de Montrond-les-Bains 116 promenade Margurite d’Albon

Montrond-les-Bains Loire Montrond-les-Bains EUR En compagnie de la troupe l’Ost du Phénix devenez un chevalier et plongez au cœur des combats à l’épée, et des démonstrations à la catapulte ou au canon ! Les enfants sont attendus de pied ferme pour participer à ces après-midis à thème ! contact@forez-est.com https://www.lesforeziales.fr/autour-de-votre-evenement/centre-culturel/animations-estivales/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montrond-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Montrond-les-Bains Adresse Château de Montrond-les-Bains 116 promenade Margurite d'Albon Ville Montrond-les-Bains lieuville 45.64189#4.23132