Animations médiévales au Château de Langoiran Langoiran, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Langoiran.

Animations médiévales au Château de Langoiran 2021-07-03 – 2021-07-03 Château de Langoiran 16 Le Pied du Château

Langoiran Gironde Langoiran

Les compagnies médiévales Les Derniers Remparts et La Compagnie de l’Equerre et Epée ont été créées par des mordus d’histoire qui ont mis leur passion et leurs connaissances au service de la troupe. Elles vous présenteront une vie de camp (un campement constitué de plusieurs tentes, une table de repas prés du feu, assorti à un atelier culinaire) et différentes animations en costumes du XIVe et du XVe siècle, en parfaite cohérence avec les connaissances acquises à ce jour (présentation de costumes historiques, expositions d’armes divers, démonstrations de combat, tir à l’arc, saynètes…).

Visite du château, ateliers, jeux… de quoi ravir vos enfants !

Les compagnies médiévales Les Derniers Remparts et La Compagnie de l’Equerre et Epée ont été créées par des mordus d’histoire qui ont mis leur passion et leurs connaissances au service de la troupe. Elles vous présenteront une vie de camp (un campement constitué de plusieurs tentes, une table de repas prés du feu, assorti à un atelier culinaire) et différentes animations en costumes du XIVe et du XVe siècle, en parfaite cohérence avec les connaissances acquises à ce jour (présentation de costumes historiques, expositions d’armes divers, démonstrations de combat, tir à l’arc, saynètes…).

Visite du château, ateliers, jeux… de quoi ravir vos enfants !

+33 5 56 67 12 00

Les compagnies médiévales Les Derniers Remparts et La Compagnie de l’Equerre et Epée ont été créées par des mordus d’histoire qui ont mis leur passion et leurs connaissances au service de la troupe. Elles vous présenteront une vie de camp (un campement constitué de plusieurs tentes, une table de repas prés du feu, assorti à un atelier culinaire) et différentes animations en costumes du XIVe et du XVe siècle, en parfaite cohérence avec les connaissances acquises à ce jour (présentation de costumes historiques, expositions d’armes divers, démonstrations de combat, tir à l’arc, saynètes…).

Visite du château, ateliers, jeux… de quoi ravir vos enfants !

Les compagnies médiévales Les Derniers Remparts et La Compagnie de l’Equerre et Epée ont été créées par des mordus d’histoire qui ont mis leur passion et leurs connaissances au service de la troupe. Elles vous présenteront une vie de camp (un campement constitué de plusieurs tentes, une table de repas prés du feu, assorti à un atelier culinaire) et différentes animations en costumes du XIVe et du XVe siècle, en parfaite cohérence avec les connaissances acquises à ce jour (présentation de costumes historiques, expositions d’armes divers, démonstrations de combat, tir à l’arc, saynètes…).

Visite du château, ateliers, jeux… de quoi ravir vos enfants !

Château de Langoiran