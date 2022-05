Animations médiévales au château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 9 mai 2022, Castelnaud-la-Chapelle.

2022-05-09 – 2022-05-29

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle

Visite guidée et tir au trébuchet : nTous les week-ends, pont de l’Ascension, du jeudi 26 au dimanche 29 mai, et pont de Pentecôte, du samedi 4 au lundi 6 juin, à 11h, 12h15, 14h30 et 16h. nEn semaine du lundi 9 mai au jeudi 30 juin, à 11h, 14h30 et 16h. Visites thématiques : n- Visite Bâtisseurs de châteaux et de machines de guerre nRetrouvez ce thème pour comprendre les secrets de construction des artisans et ingénieurs de cette époque. n- Visite Secrets d’herboriste et de cuisine nCe parcours vous mène du jardin à la cuisine du château et dévoile les savoirs de ceux qui soignent et nourrissent au Moyen Âge. nPont de l’Ascension, du jeudi 26 au dimanche 29 mai, pont de la Pentecôte, du samedi 4 au lundi 6 juin, à 11h45, 14h, 15h30 et 17h. Visites de 30 min. menées par un guide costumé.

+33 5 53 31 30 00

