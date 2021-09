Duras Château de Duras Duras, Lot-et-Garonne Animations médiévales au château Château de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Duras

### Voyagez au XIVe siècle avec la Mesnie de Barbazan ! Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h la Mesnie de Barbazan vous propose un campement médiéval, des démonstrations de maniement des armes et des animations autour des arts de la table.

4€ à partir de 12 ans

Château de Duras Place du château, 47120 Duras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

