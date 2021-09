Moissac Abbaye Saint-Pierre Moissac, Tarn-et-Garonne Animations médiévales Abbaye Saint-Pierre Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Les ateliers du Moyen-Âge dans le cloître ! Partez à la découverte du Moyen-Âge grâce à la compagnie du Petit Meschin ! Initiez-vous à l’art de bâtir avec un forgeron et un tailleur de pierre qui vous livrerons les secrets de leur art. Pour cerner le quotidien tout en s’éloignant des clichés, discutez avec une femme qui vous parlera de sa journée ou avec un marchand qui vous fera perdre la tête entre les odeurs d’épices et les lettres de changes. Partez à la découverte du Moyen-Âge grâce à diverses animations et ateliers de la Cie du Petit Meschin. Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac Le Cacor Tarn-et-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

