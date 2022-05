Animations médiévales à La Roque St-Christophe, weekend de l’ascension Peyzac-le-Moustier Peyzac-le-Moustier Catégories d’évènement: Dordogne

Peyzac-le-Moustier

Animations médiévales à La Roque St-Christophe, weekend de l’ascension Peyzac-le-Moustier, 26 mai 2022, Peyzac-le-Moustier. Animations médiévales à La Roque St-Christophe, weekend de l’ascension Peyzac-le-Moustier

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-28 18:30:00

Peyzac-le-Moustier Dordogne Peyzac-le-Moustier La troupe Historia Aquitanorum, vous proposera de revivre le quotidien des habitants de la falaise au XIIe siècle.

Tout au long de la journée de nombreux ateliers vous seront proposés par des intervenants passionnés avec lesquels

vous pourrez échanger autour de thématiques telles que :

l’armement, la cuisine médiévale, le travail du bois, l’Art de la calligraphie, les jeux… LES GUIDES DE LA FALAISE VOUS PROPOSERONT :

• des visites guidées à 10 h 15, 11 h 15, 14h30, 15 h 30 et 16 h 30.

• des démonstrations d’engins de levage médiévaux à 10 h 15 et 11 h 15 En dehors de ces horaires le site est accessible en visite libre.

Toutes ces animations sont proposées sans supplément de prix.

La Roque Saint-Christophe est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30. Dernière admission, 1h avant la fermeture La troupe Historia Aquitanorum, vous proposera de revivre le quotidien des habitants de la falaise au XIIe siècle.

Tout au long de la journée de nombreux ateliers vous seront proposés par des intervenants passionnés avec lesquels

vous pourrez échanger autour de thématiques telles que :

l’armement, la cuisine médiévale, le travail du bois, l’Art de la calligraphie, les jeux… LES GUIDES DE LA FALAISE VOUS PROPOSERONT :

• des visites guidées à 10 h 15, 11 h 15, 14h30, 15 h 30 et 16 h 30.

• des démonstrations d’engins de levage médiévaux à 10 h 15 et 11 h 15 En dehors de ces horaires le site est accessible en visite libre.

Toutes ces animations sont proposées sans supplément de prix.

La Roque Saint-Christophe est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30. Dernière admission, 1h avant la fermeture +33 5 53 50 70 45 La troupe Historia Aquitanorum, vous proposera de revivre le quotidien des habitants de la falaise au XIIe siècle.

Tout au long de la journée de nombreux ateliers vous seront proposés par des intervenants passionnés avec lesquels

vous pourrez échanger autour de thématiques telles que :

l’armement, la cuisine médiévale, le travail du bois, l’Art de la calligraphie, les jeux… LES GUIDES DE LA FALAISE VOUS PROPOSERONT :

• des visites guidées à 10 h 15, 11 h 15, 14h30, 15 h 30 et 16 h 30.

• des démonstrations d’engins de levage médiévaux à 10 h 15 et 11 h 15 En dehors de ces horaires le site est accessible en visite libre.

Toutes ces animations sont proposées sans supplément de prix.

La Roque Saint-Christophe est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30. Dernière admission, 1h avant la fermeture ©touron la roque st-christophe

Peyzac-le-Moustier

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Peyzac-le-Moustier Autres Lieu Peyzac-le-Moustier Adresse Ville Peyzac-le-Moustier lieuville Peyzac-le-Moustier Departement Dordogne

Peyzac-le-Moustier Peyzac-le-Moustier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyzac-le-moustier/

Animations médiévales à La Roque St-Christophe, weekend de l’ascension Peyzac-le-Moustier 2022-05-26 was last modified: by Animations médiévales à La Roque St-Christophe, weekend de l’ascension Peyzac-le-Moustier Peyzac-le-Moustier 26 mai 2022 Dordogne Peyzac-le-Moustier

Peyzac-le-Moustier Dordogne