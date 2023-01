Animations médiathèques « doudou lecteur » Champagney Champagney Catégories d’Évènement: Champagney

Haute-Saône

Animations médiathèques « doudou lecteur » Champagney, 25 janvier 2023, Champagney . Animations médiathèques « doudou lecteur » 24 Grande Rue Médiathèque Champagney Haute-Saône Médiathèque 24 Grande Rue

2023-01-25 – 2023-01-25

Médiathèque 24 Grande Rue

Champagney

Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année. Mercredi 25 janvier à 10h, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance Doudous Lecteurs à Champagney. Médiathèque 24 Grande Rue Champagney

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Champagney Haute-Saône Médiathèque 24 Grande Rue Ville Champagney lieuville Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Departement Haute-Saône

Champagney Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney/

Animations médiathèques « doudou lecteur » Champagney 2023-01-25 was last modified: by Animations médiathèques « doudou lecteur » Champagney Champagney 25 janvier 2023 24 Grande Rue Médiathèque Champagney Haute-Saône Champagney Haute-Saône

Champagney Haute-Saône