Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Le vendredi 18 mars 2022, au bord du lac de Lourdes, la ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées organise plusieurs animations pour la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Au programme : > 17h : concerts du chœur de femmes Pyrenea et du groupe Bad News > 19h30 : messages de prévention avec la participation :

— d’Annette Cuq de la ligue contre le cancer 65

— du Dr Andrau de l’hôpital de Tarbes

— de Thierry Lavit, maire de Lourdes. > 19h45 : spectacle de drones lumineux et feu d’artifice Navettes gratuites toutes les 30 minutes à partir de 17h à partir des parkings gratuits de l’espace R. Hossein, du stade A. Béguère et devant le Palais des Congrès. Buvette sur place. Et à Pierrefitte Nestalas : à 8h15 au départ de la salle des fêtes, départ de la marche (2 itinéraires). Informations complémentaires via les coordonnées ci-dessous. cd65@ligue-cancer.net +33 5 62 34 20 89 LOURDES Chemin du Lac Lourdes

