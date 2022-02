Animations Manga Cerisiers Cerisiers Catégories d’évènement: Cerisiers

Yonne

Animations Manga Cerisiers, 12 février 2022, Cerisiers. Animations Manga Médiathèque 2 place de l’Église Cerisiers

2022-02-12 – 2022-02-24 Médiathèque 2 place de l’Église

Cerisiers Yonne Cerisiers EUR A l’occasion du prix manga SaYONNE’ara, la médiathèque de Cerisiers vous propose deux activités pendant les vacances :

L’ESCAPE GAME « DANS L’ATELIER DU MANGAKA »

du 12 au 26 février 2022

« L’atelier d’un mangaka très connu a été complètement retourné, saccagé… le seul indice exploitable est un échange de sms entre le mangaka et son éditeur. Qu’a-t-il bien pu se passer ?…»

Escape game prêté par la ville de Sens PORTRAIT MANGA

jeudi 24 février à 14h30

Atelier dessin gratuit sur inscription, enfants (à partir de 8 ans) / ados. bibliotheque.cerisiers@gmail.com +33 3 86 86 38 53 http://opac-x.mediathequecerisiers.biblix.net/accueil A l’occasion du prix manga SaYONNE’ara, la médiathèque de Cerisiers vous propose deux activités pendant les vacances :

L’ESCAPE GAME « DANS L’ATELIER DU MANGAKA »

du 12 au 26 février 2022

« L’atelier d’un mangaka très connu a été complètement retourné, saccagé… le seul indice exploitable est un échange de sms entre le mangaka et son éditeur. Qu’a-t-il bien pu se passer ?…»

Escape game prêté par la ville de Sens PORTRAIT MANGA

jeudi 24 février à 14h30

Atelier dessin gratuit sur inscription, enfants (à partir de 8 ans) / ados. Médiathèque 2 place de l’Église Cerisiers

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cerisiers, Yonne Autres Lieu Cerisiers Adresse Médiathèque 2 place de l’Église Ville Cerisiers lieuville Médiathèque 2 place de l’Église Cerisiers Departement Yonne

Cerisiers Cerisiers Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerisiers/

Animations Manga Cerisiers 2022-02-12 was last modified: by Animations Manga Cerisiers Cerisiers 12 février 2022 Cerisiers Yonne

Cerisiers Yonne