Animations ludiques et échanges Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Animations ludiques et échanges Lancieux, 9 juillet 2022, Lancieux. Animations ludiques et échanges Rue des Bois Talards Local de l’APPL Lancieux

2022-07-09 – 2022-07-09 Rue des Bois Talards Local de l’APPL

Lancieux Côtes d’Armor Animations ludiques autour du local de l’APPL suivi d’un pot d’accueil d’échanges, de rencontres ouvertes à toutes et à tous. Les thèmes abordés seront : La Fabrication de cordes et cordages, les Épissures et nœuds marins. Gratuit. Samedi 9 juillet 2022 – 15h – Local de l’APPL Animations ludiques autour du local de l’APPL suivi d’un pot d’accueil d’échanges, de rencontres ouvertes à toutes et à tous. Les thèmes abordés seront : La Fabrication de cordes et cordages, les Épissures et nœuds marins. Gratuit. Samedi 9 juillet 2022 – 15h – Local de l’APPL Rue des Bois Talards Local de l’APPL Lancieux

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Rue des Bois Talards Local de l’APPL Ville Lancieux lieuville Rue des Bois Talards Local de l’APPL Lancieux Departement Côtes d'Armor

Lancieux Lancieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Animations ludiques et échanges Lancieux 2022-07-09 was last modified: by Animations ludiques et échanges Lancieux Lancieux 9 juillet 2022 Côtes-d’Armor Lancieux

Lancieux Côtes d'Armor