2022-06-25 11:15:00 – 2022-06-25 12:15:00

Animations ludiques, en anglais, pour les enfants à la bibliothèque de Jugon-les-lacs. Animé par Suzanne Batley, basé sur les livres et albums en anglais de la bibliothèque. Gratuit, inscription obligatoire.

