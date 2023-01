ANIMATIONS – LOUPES ET ENTOURLOUPES Maxéville Maxéville DESTINATION NANCY Maxéville Catégories d’Évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle

ANIMATIONS – LOUPES ET ENTOURLOUPES Maxéville, 29 janvier 2023, Maxéville DESTINATION NANCY Maxéville. ANIMATIONS – LOUPES ET ENTOURLOUPES 2 Avenue du Général Patton Maxéville Meurthe-et-Moselle

2023-01-29 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00 Maxéville

Meurthe-et-Moselle Maxéville Meurthe-et-Moselle Chaque année, la ludothèque municipale de Maxéville organise un événement tout public et gratuit afin de réunir autour du jeu les familles du Grand Nancy. Hébergée au CILM, la manifestation offre un après-midi avec des animations ludiques en tout genre, favorise ainsi l’intergénérationnel, le partage entre parents et enfants ou entre amis. Pour ce moment de culture et de loisirs, des jeux sont proposés pour tous les âges et des animateurs sont présents pour animer et mettre en jeu. Au programme :

Jeux d’enquêtes & d’énigmes

Jeux d’observation “Cherche et Trouve”

Escape games

Jeux de rôles (déguisements, maquillage, cabine photo…)

Espace lecture avec la Médiathèque des Brasseries

Les animateurs de la Team Ados et les jeunes de Maxéville proposeront aux détectives en herbe comme aux plus aguerris une enquête géante à résoudre sur place !

L’UFCV et ses animateurs ont créé spécialement pour l’occasion un Escape Game familial ! +33 3 83 30 28 52 https://maxeville.fr/index.php/mes-loisirs/ludotheque/ Maxéville

dernière mise à jour : 2023-01-20 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’Évènement: Maxéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Maxéville Adresse 2 Avenue du Général Patton Maxéville Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Ville Maxéville DESTINATION NANCY Maxéville lieuville Maxéville Departement Meurthe-et-Moselle

Maxéville Maxéville DESTINATION NANCY Maxéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxeville-destination-nancy-maxeville/

ANIMATIONS – LOUPES ET ENTOURLOUPES Maxéville 2023-01-29 was last modified: by ANIMATIONS – LOUPES ET ENTOURLOUPES Maxéville Maxéville 29 janvier 2023 2 Avenue du Général Patton Maxéville Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Maxéville Maxéville, Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle

Maxéville DESTINATION NANCY Maxéville Meurthe-et-Moselle