Animations « Light painting » spécial J.O Paluel, lundi 26 février 2024.

Animations « Light painting » spécial J.O Paluel Seine-Maritime

Lundi

Durant les vacances de Février, venez découvrir la production d’électricité à l’espace Odysselec de la centrale nucléaire de Paluel. Profitez de nos animations de light painting spécial JO ! Profitez également de nos jeux de plateaux pour tout comprendre sur l’énergie. Pour les plus grands, des visites guidées de l’espace Odysselec vous sont proposées quotidiennement du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (de la zone B). Des casques de réalité virtuelle sont également disponibles.

Entrée gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

Espace Odysselec CNPE

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie paluel-cip-visites@edf.fr

