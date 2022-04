Animations Lectures Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: 65240

Arreau

Animations Lectures Arreau Arreau, 22 juin 2022, Arreau. Animations Lectures Arreau médiathèque ARREAU Arreau

2022-06-22 – 2022-07-24 médiathèque ARREAU

Arreau 65240 Opération nationale “Partir en livres” , la grande fête d ‘un livre pour la jeunesse sur le thème de l’amitié : des animations tout bau long de cette période à la médiathèque municipale située au château des Nestes. +33 5 62 98 66 94 médiathèque ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 65240, Arreau Autres Lieu Arreau Adresse médiathèque ARREAU Ville Arreau lieuville médiathèque ARREAU Arreau Departement 65240

Arreau Arreau 65240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

Animations Lectures Arreau Arreau 2022-06-22 was last modified: by Animations Lectures Arreau Arreau Arreau 22 juin 2022 65240 Arreau

Arreau 65240