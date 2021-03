Jacmel Jacmel Arrondissement de Jacmel, Jacmel Animations lecture auprès d’un jeune public dans des écoles de Jacmel Jacmel Jacmel Catégories d’évènement: Arrondissement de Jacmel

Jacmel

Animations lecture auprès d’un jeune public dans des écoles de Jacmel Jacmel, 8 mars 2021-8 mars 2021, Jacmel. Animations lecture auprès d’un jeune public dans des écoles de Jacmel

du lundi 8 mars au samedi 20 mars à Jacmel

Dans 20 écoles de Jacmel, les Editions Porte-Plume, en partenariat avec l’Ambassade de France, animeront des séances de lecture autour du roman illustré Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain Dans 20 écoles de Jacmel, les Editions Porte-Plume, en partenariat avec l’Ambassade de France, animeront des séances de lecture Jacmel 37, avenue de la Liberté Jacmel Portail Leogane Arrondissement de Jacmel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T09:30:00 2021-03-08T12:00:00;2021-03-09T09:30:00 2021-03-09T12:00:00;2021-03-10T09:30:00 2021-03-10T12:00:00;2021-03-11T09:30:00 2021-03-11T12:00:00;2021-03-12T09:30:00 2021-03-12T12:00:00;2021-03-15T09:30:00 2021-03-15T12:00:00;2021-03-16T09:30:00 2021-03-16T12:00:00;2021-03-17T09:30:00 2021-03-17T12:00:00;2021-03-18T09:30:00 2021-03-18T12:00:00;2021-03-19T09:30:00 2021-03-19T12:00:00;2021-03-20T09:30:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arrondissement de Jacmel, Jacmel Autres Lieu Jacmel Adresse 37, avenue de la Liberté Ville Jacmel