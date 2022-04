ANIMATIONS LE FIL Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

ANIMATIONS LE FIL Pontchâteau, 20 avril 2022, Pontchâteau. ANIMATIONS LE FIL Pontchâteau

2022-04-20 – 2022-04-20

Pontchâteau Loire-Atlantique Pontchâteau Animations proposées par le FIL

6 avril : jeux d’expression parents-enfants

7 avril : brin de causette souvenirs heureux

9 avril : initiation bungy pump

12 avril : panier de Pâques

13 avril : chasse aux oeufs à la Chataigneraie

14 avril : décollage vers la Polynésie

19, 20 et 21 avril : improvisez avec le fil

20 avril : initiation Kuduro Fit

22 avril : laser game

23 et 30 avril : atelier rencontre comédiennes Renseignements : Espace de vie sociale.

Le FIL, Association d’Animation Socioculturelle

Maison des associations

7 place de l’Eglise

44 160 PONT-CHATEAU

02 40 61 50 02

