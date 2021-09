Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Animations – Journée mondiale du Refus de la Misère Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Animations proposées par le Collectif Nantais du Refus de la Misère du 13 au 16 octobre 2021. Mercredi 13 octobre 2021 à 15h : Spectacle pour enfants et adultes (Cie ECART), suivi d’un goûter et d’échanges avec les comédiens. Exposition d’œuvres qui refusent la misère, animations diverses et distribution de livres. > aux Oeuvres Sociales de la Fraternité (La FRAT), 3 rue Amiral Du Chaffault à Nantes Jeudi 14 octobre 2021 à 12h : Soupe impopulaire et distribution de livres.> au Théâtre Universitaire, Chemin de la Censive du Tertre à Nantes Vendredi 15 octobre 2021 à 17h : “La Jacqu’otte”, conteuse en roulotte, animation musicale, exposition d’œuvres qui refusent la misère et distribution de livres.> au Wattignies Social Club, 13 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance à Nantes Samedi 16 octobre 2021 à partir de 12h : Repas partagé (apportez ce que vous voulez), scène ouverte, animation musicale, exposition d’œuvres qui refusent la misère et distribution de livres.> sur la Place du Bouffay à Nantes Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

