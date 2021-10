Jaure Jaure Dordogne, Jaure Animations Jeunes Jaure Jaure Catégories d’évènement: Dordogne

Jaure

Animations Jeunes Jaure, 24 novembre 2021, Jaure. Animations Jeunes Jaure

2021-11-24 14:00:00 – 2021-11-24 17:00:00

Jaure Dordogne Jaure Pétanque, molkky, jeux de société.

Public : 10-15 ans.

Navette gratuite au départ de l’Espace Jeunes (rue Richelieu, St-Astier), sur inscription.

De 14h à 17h, place du Tilleul

Pôle Jeunesse 06 78 40 38 83

