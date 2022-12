Animations jeunes Arette Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Animations jeunes Arette, 27 décembre 2022, Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette. Animations jeunes Maison de La Pierre Salle vidéothèque Arette Pyrénées-Atlantiques Salle vidéothèque Maison de La Pierre

2022-12-27 – 2022-12-27

Salle vidéothèque Maison de La Pierre

Arette

Pyrénées-Atlantiques Arette EUR 0 0 Venez vous divertir en famille !

Carabine laser, jeux de raquettes, jeux de société, coloriages, billard hollandais, ateliers décorations… Venez vous divertir en famille !

Carabine laser, jeux de raquettes, jeux de société, coloriages, billard hollandais, ateliers décorations… +33 5 59 66 20 09 Office de Tourisme du Haut-Béarn OTHB

Salle vidéothèque Maison de La Pierre Arette

dernière mise à jour : 2022-12-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Arette Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Salle vidéothèque Maison de La Pierre Ville Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette lieuville Salle vidéothèque Maison de La Pierre Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette-office-de-tourisme-du-haut-bearn-arette/

Animations jeunes Arette 2022-12-27 was last modified: by Animations jeunes Arette Arette 27 décembre 2022 Arette Maison de La Pierre Salle vidéothèque Arette Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Pyrénées-Atlantiques