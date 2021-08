Lussac Château Latour Ségur Gironde, Lussac Animations jeune public : Princesses et Chevaliers Château Latour Ségur Lussac Catégories d’évènement: Gironde

Lussac

Animations jeune public : Princesses et Chevaliers Château Latour Ségur, 17 septembre 2021, Lussac. Animations jeune public : Princesses et Chevaliers

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Latour Ségur

### Activités ludiques, manuelles et sportives pour vos enfants de 3 à 11 ans. Faites leur plaisir et offrez-leur une journée pleine de fun et d’activités ludiques. Ils pourront s’amuser toute la journée au sein du château Latour Ségur et se faire de nouveaux amis. Ils pourront également découvrir de nouvelles langues grâce à la dynamique internationale du château. En espérant vous voir nombreux !

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire.

Activités ludiques, manuelles et sportives pour vos enfants de 3 à 11 ans. Faites leur plaisir et offrez-leur une journée pleine de fun et d’activités ludiques. Château Latour Ségur 1 rue de la Tour, 33570 Lussac Lussac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lussac Autres Lieu Château Latour Ségur Adresse 1 rue de la Tour, 33570 Lussac Ville Lussac lieuville Château Latour Ségur Lussac