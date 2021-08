Eymet Place gambetta Dordogne, Eymet Animations jeune public : Eymet, mon atelier à ciel ouvert Place gambetta Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Animations jeune public : Eymet, mon atelier à ciel ouvert Place gambetta, 18 septembre 2021, Eymet. Animations jeune public : Eymet, mon atelier à ciel ouvert

Place gambetta, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Concours de peinture pour enfants et exposition de peintures de 9h à 16h. A 16h30, remise des prix du concours de peinture suivie d’un goûter. A 18h, profitez d’une parenthèse musicale. Place gambetta Place gambetta, 24500 Eymet Eymet Bron Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Place gambetta Adresse Place gambetta, 24500 Eymet Ville Eymet lieuville Place gambetta Eymet