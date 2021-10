Animations “Happy Halloween” Donzy, 27 octobre 2021, Donzy.

Animations “Happy Halloween” 2021-10-27 – 2021-10-27

Donzy Nièvre Donzy

EUR 0 0 Le centre social du Donziais vous propose une journée d’activités autour d’Halloween, ouverte à tous (venez déguisés !). Au programme :

– jeu de piste dans les rues de Donzy, en accès libre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Point de départ depuis l’accueil du centre social.

– histoires contées à la médiathèque de Donzy à 10h et à 10h45.

– activités autour d’halloween de 14h30 à 16h, maquillage, activités créatives et jeux, sculpture sur ballons avec Patsy, à la salle socio-culturelle de Donzy.

– goûter monstrueux à 16h, suivi à 17h, d’un spectacle “L’Univers de Bidule” (magie, ventriloquie) par la Compagnie Bidule, à la salle socio-culturelle également.

Toutes ces activités se font sous la responsabilité d’un parent.

+33 3 86 39 33 99

