2022-10-31 – 2022-10-31 Saint-Cast-le-Guildo

Ctes-d’Armor Saint-Cast-le-Guildo ESCAPE GAME

10h-18h Salle d’Avaugour, rue Joseph Rouxel. à partir de 5 ans.

Les sessions se déroulent toutes les 30 minutes, par groupe de 6 personnes maximum.

Les inscriptions se font uniquement par mail avant le lundi 28 octobre.

Lors de l’inscription préciser le nombre de joueurs ainsi qu’un numéro de téléphone. PROJECTION DU FILM « HOTEL TRANSYLVANIE »

18h – salle Armor

Sans réservation, dans la limite des places disponibles Pour le fun : venez costumés ! j.raguenes@saintcastleguildo.fr https://villedesaintcastleguildo.fr/levenementiel/les-animations-de-la-toussaint/ Saint-Cast-le-Guildo

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

