Animations Halloween Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Animations Halloween Bidache, 31 octobre 2021, Bidache. Animations Halloween Salle des fêtes Place du fronton Bidache

2021-10-31 – 2021-10-31 Salle des fêtes Place du fronton

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache 15h30, atelier maquillage pour tous, jeux divers en bois, chasse au trésor.

16h, vente de pâtisseries.

18h, passage dans les rues.

19h, jeux apéro.

20h, zombi run.

20h, restauration avec taloas au choix salés et sucrés, sur place ou à emporter.

21h, boum des zombies animée.

Salle des fêtes Place du fronton Bidache

dernière mise à jour : 2021-10-25

