Animations Halloween : association des commerçants Pierrelatte, 30 octobre 2021, Pierrelatte. Animations Halloween : association des commerçants 2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-30 18:30:00 18:30:00

Pierrelatte Drôme Jeu de piste chez les commerçants participants en centre-ville, zone des crocodile et aux alentours du lycée. Retrouve la recette et gagne le trésor. Ateliers masques et maquillage avec Miss Framboise. Organisé par l’UCAP, commerçants et artisans. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

