Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs Catégories d’évènement: La Ville-aux-Clercs

Loir-et-Cher

Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs, 30 octobre 2022, La Ville-aux-Clercs. Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs

Place de la Mairie La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher

2022-10-30 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-30 19:15:00 19:15:00 La Ville-aux-Clercs

Loir-et-Cher La Ville-aux-Clercs Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs. Pour vous les enfants : activités ludiques et mystérieuses, activités de sorcellerie avec les sœurs sorcières au stade de foot, 1 parcours halloween (départ forêt – arrêt de bus l’Usage – rte de Busloup). 17h30 à 19h : réservé au 13 ans et + : escape game par équipe de 4 sur réservation (places limitées) au dessus de la salle des fêtes. 19h15 : élection du meilleur déguisement. Buvette et gourmandises maléfiques. La municipalité en partenariat avec l’AS la Percheronne, les Amis de l’école et le comité des fêtes organisent différentes animations pour petits et grands pour fêter Halloween. hallovac22@gmail.com Pixabay

La Ville-aux-Clercs

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Ville-aux-Clercs, Loir-et-Cher Autres Lieu La Ville-aux-Clercs Adresse Place de la Mairie La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher Ville La Ville-aux-Clercs lieuville La Ville-aux-Clercs Departement Loir-et-Cher

La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-aux-clercs/

Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 2022-10-30 was last modified: by Animations Halloween à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 30 octobre 2022 La Ville-aux-Clercs loir-et-cher Place de la Mairie La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher

La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher