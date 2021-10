Animations Halloween à Aquavire Vire Normandie, 25 octobre 2021, Vire Normandie.

2021-10-25 – 2021-11-07

Vire Normandie Calvados

Pendant les vacances de la Toussaint, venez profiter de la décoration spéciale Halloween jusqu’au 7 novembre. Un concours de dessins est organisé du 25 au 31 octobre, viens déposer ton dessin le plus terrifiant, d’entre vous se verront jeter un sort et seront récompensés par un paquet de bonbons et une entrée à aquavire. Enfin, les déguisements sont à l’honneur le 31 octobre, viens déguisé, fais toi photographier, 1 entrée au centre aquatique te sera offerte.

+33 2 31 66 30 60 https://www.aquavire.fr/

