Animations gratuites: skate, trottinette, basket et hip hop Morcenx-la-Nouvelle, 25 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Animations gratuites: skate, trottinette, basket et hip hop

Halle de la Distellerie Morcenx-la-Nouvelle Landes

2022-06-25 – 2022-06-25

Morcenx-la-Nouvelle

Landes

Venez nombreux pour une initiation au skate ou à la trottinette de 10 heures à 12 heures, vous pourrez de 13h30 à 15h contesté pour les moins de 15 ans et de 15h30 à 17h pour les plus de 15ans.

Pour le basket 3vs3 l’initiation se fera de 10h à 12h et le tournoi de 13h30 à 15h.

Venez tenter votre chance pour gagner un maximum de lots! –

Il existe un atelier en plus qui est l’initiation au Hip Hop qui, elle, se fera de 10h à 16h.

– Toutes les inscriptions sont gratuites et se feront sur place – Restauration et buvette seront aussi disponibles sur place

Initiation au skate ou à la trottinette de 10 heures à 12 heures, contestez de 13h30 à 15h pour les moins de 15 ans et de 15h30 à 17h pour les plus de 15ans. L’initiation au basket 3vs3 sera de 10h à 12h et le tournoi de 13h30 à 15h. Lots à gagner! -initiation au Hip Hop se fera de 10h à 16h.

+33 6 72 97 81 70

mairie Morcenx-La-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle

