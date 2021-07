Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Animations gratuites pour tous Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Animations gratuites pour tous Sainte-Foy-la-Grande, 1 août 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Animations gratuites pour tous 2021-08-01 14:00:00 – 2021-08-01 18:00:00

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Les dernières annonces gouvernementales nous ont conduit à annuler la 6ème édition de cet événement phare de l’été en Pays Foyen.

En clin d’œil à cette journée, des animations gratuites seront proposées uniquement en après-midi.

De 14h à 18h : Côté Sainte Foy la Grande :

Quai de la Laïcité au pied du Pont Montaigne Initiation à la trottinette électrique tout terrain avec « Les Randos de Nico »

(à partir de 12 ans) Pont Montaigne :

Tyrolienne au dessus de la Dordogne avec « Matévana » Côté Port Sainte Foy et Ponchapt :

Plage des Bardoulets Balades à Poneys avec « L’Eperon Laurentais »

+33 5 57 46 03 00

OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT du Pays Foyen

