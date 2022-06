Animations forestières: Ifs sauvages des Hautes-Vosges, 2 juillet 2022, .

Animations forestières: Ifs sauvages des Hautes-Vosges



2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02

L’if sauvage existe et il est rare dans le massif. Il est capable de se cloner, de vivre plus de mille ans et bien d’autres particularités. Avec Annick SCHNITZLER, chercheuse en écologie forestière.

N’oubliez pas de vous inscrire, de vous équiper de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables, sans oublier les protections contre le soleil…

