ANIMATIONS FÉVRIER LE RÉSERVOIR, 17 février 2023, Montpellier . ANIMATIONS FÉVRIER LE RÉSERVOIR 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier

2023-02-17 – 2023-02-21

Herault ►Vendredi 17 : 19h Vernissage de l’exposition Pluriel de Kuro 222 Kuro 222 est un artiste née en 1996 à Montpellier. Évoluant dans des disciplines variées tels que l’illustration, le tatouage ou encore le graffiti le fil conducteur de ses créations reste le dessin.

Son art fonctionne tel un exutoire au travers duquel il nous livre certains de ses tourments mais aussi sa sensibilité et ses espoirs. Ses sujets sont centrés autour du questionnement du «moi» et de sa place dans la société. Le «moi» différent, incompris, incomplet, pluriel, fort et sensible à la fois.

Bien que traitant de sujets mélancoliques, un sentiment d’émerveillement onirique perdure toujours dans ses oeuvres. Une ode à la poésie fragile de l’existence humaine. ►Samedi 18 février : 16h30 Museik First Battle de danse all style vibe hip hop puis dans une vibe afro. Les vainqueurs de chaque catégorie se rencontrent pour la grande finale dans une vibe mélangeant hip hop et afro ► Mardi 21 février : 20h30 Minet Comedy Club

Soirée stand up Animations de février au réservoir. lereservoirmtp@gmail.com

