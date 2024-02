ANIMATIONS FÉVRIER DU CENTRE D’INITIATION À LA NATURE Laval, jeudi 29 février 2024.

Programme des animations du Centre d’Initiation à la Nature (C.I.N) de Laval Février

Situé dans le Bois de l’Huisserie, le Centre d’Initiation à la Nature (C.I.N.) propose des activités en lien avec la nature. Les animateurs proposent des activités de découverte de notre environnement naturel grâce à des balades nature, des ateliers et des expositions.

• Traces et indices en forêt de concise

Une grattage, une plume, une crotte, un terrier autant d’indices qui peuvent nous apprendre beaucoup sur les animaux qui peuplent la forêt mais qui restent souvent invisibles.

– Rdv Ahuillé

– Date et horaire mardi 27 février de 14h à 16h30

– Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

– Tarif 2 € / Réservation obligatoire

• Economie circulaire et biodiv. atelier nichoirs à oiseaux

Vous souhaitez faire un sorte que des oiseaux fréquentent votre jardin mais vous n’avez pas d’appétence pour les constructions ? Des nichoirs peuvent être fabriqués à partir de récupération d’objet… Quel nid pour quel oiseau ? Venez le découvrir pendant cet atelier récréatif.

– Rdv Centre initiation à la Nature, Bât. A

– Date et horaire mercredi 28 février de 10h à 12h

– Tout public, enfants accompagnés dès 8 ans

– Tarif 2 € / Réservation obligatoire

• Animation Bout Chou

Venez en famille avec vos petits bouts pour vivre un moment en nature.

– Dates et horaires jeudi 28 février de 10h à 11h

– Public enfant jusqu’à 5 ans

– Tarif gratuit

• Atelier Feu préhistorique

Friction ou percussion ? Plusieurs techniques permettaient à nos ancêtres de faire surgir la bienfaitrice flamme. Venez découvrir les secrets de la fabrication du feu.

– Rdv Lieu transmis à la réservation

– Date et horaire jeudi 29 février de 14h à 16h

– Tout public, enfant accompagné à partir de 8 ans

– Tarif 2 € / Réservation obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES CIN

Lieu Bât. A, B et C Allée du Centre Aéré Bois de l’Huisserie LAVAL

Renseignements & Réservations 02 53 74 11 50 • environnement@agglo-laval.fr • https://www.agglo-laval.fr/

Programme détaillé disponible à Laval Tourisme et en ligne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Allée de Vivan

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire environnement@agglo-laval.fr

