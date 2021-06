Vittefleur Vittefleur Seine-Maritime, Vittefleur Animations Fête nationale Vittefleur Vittefleur Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vittefleur

Animations Fête nationale 2021-07-14 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-14

Vittefleur Seine-Maritime La commune organise son 14 juillet : ouverture à 17h par un groupe présent ainsi que Vittefleur Animations qui vous accompagnera pour sa distribution de saucisses/merguez/frites et boissons .

Les enfants pourront profiter gratuitement de deux structures gonflables.

Par la suite, retraite aux flambeaux animée par un groupe de musiciens et danseurs qui défileront dans les rues, puis feu d’artifice.

