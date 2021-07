Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde ANIMATIONS FAMILLES / Atelier : L’eau et l’habitat avec Be Live In Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**L’objectif de cette journée est de sensibiliser et de se questionner sur la manière de s’approvisionner en eau et comment nous l’utilisons dans notre habitat : consommation, récupération, traitement, évacuation…** 4 ateliers seront proposés sur cette journée. Vous êtes libres de participer à un seul atelier ou à 4 ! Tous les ateliers sont gratuits, choisissez votre créneau ! * sur inscription de 11h00 à 12h30 * en libre accès de 14h00 à 16h00 * sur inscription de 16h00 à 17h30 ### Programme : * « Le cycle de l’eau chez moi », atelier tout public (de 5 à 15 ans) (30 minutes) Imagine et réalise une maquette du circuit de l’eau chez toi ! Les animateurs seront là pour t’aider et t’expliquer par où passe l’eau pour arriver jusqu’à ton robinet. En plus, tu utiliseras des matériaux revalorisés ou recyclés pour fabriquer ta maquette ! * « Je récupère l’eau et je la réutilise ! », atelier tout public (de 7 à 15 ans) (30 minutes) Découvre comment récupérer l’eau et t’en resservir chez toi ! À partir des modèles proposés, imagine un système de valorisation de l’eau qui pourrait fonctionner dans ton habitat. Puis dessine-le ou maquette-le ! * « Relais de l’eau », activité tout public (à partir de 5 ans) (30 minutes) Sois le plus rapide à t’élancer sur le parcours pour rejoindre l’animateur et répondre à sa question sur le thème de “l’eau dans l’habitat”. Avec ton équipe, concertez-vous pour donner la meilleure réponse ! * « L’eau à travers le monde », atelier tout public (à partir de 7 ans) (30 minutes) Lance le dé pour te déplacer sur la carte du monde et tenter de répondre à une question sur l’eau au Vietnam, en Jordanie, en Birmanie, en France… Tout public, à partir de 5 ans. Inscriptions sur notre site [https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier) ou au 05 24 57 65 20 Be Live In est un projet de sensibilisation à l’habitat sous toutes ses formes et ses liens avec l’environnement, le pays, la culture, la société, dans lequel il s’inscrit ! à Bordeaux, du 31 juillet au 06 août

Comment l’eau arrive jusqu’à ton robinet ? Comment utilises-tu l’eau chez toi ? Et est-ce pareil en Inde et aux Etats-Unis ? Rejoins-nous pour percer les mystères de l’eau, chez toi et dans le monde ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

