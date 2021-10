Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Animations familiales “Dans les coulisses du musée” Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Animations familiales “Dans les coulisses du musée” Montélimar, 27 octobre 2021, Montélimar. Animations familiales “Dans les coulisses du musée” 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-03 17:00:00 17:00:00 Musée de l’aviation de chasse Aérodrôme

Montélimar Drôme A l’occasion des vacances d’automne, le musée européen de l’aviation de chasse vous propose une nouvelle édition des animations familiales: « Dans les coulisses du musée » ! contact@meacmtl.com +33 4 75 53 79 49 http://www.meacmtl.com/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Musée de l'aviation de chasse Aérodrôme Ville Montélimar lieuville 44.58073#4.73528