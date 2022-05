[Animations] Faites du Nautisme Dieppe, 11 juin 2022, Dieppe.

[Animations] Faites du Nautisme Dieppe

2022-06-11 – 2022-06-12

Dieppe Seine-Maritime

Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, “Faites du Nautisme” est devenue le rendez-vous nautique incontournable donnant le coup d’envoi de la saison estivale. Cette grande manifestation est l’occasion rêvée de découvrir la palette des activités nautiques et de rencontrer les acteurs du secteur !

Dans un esprit de convivialité, “Faites du Nautisme” s’adresse à tous, débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour.

Au programme sur ces 2 jours

• Port de plaisance de Dieppe · Devant l’Office de Tourisme · De 10h à 12h et de 14h à 17h

Rencontrez les sauveteurs de la station SNSM de Dieppe, échangez avec les gendarmes maritimes et visitez leurs navires. Parlez aviron avec l’association Aviron Varenne Côte d’Albâtre, discutez envrionnement de mer oiseaux et cétacés avec l’Estran-Cité de la Mer.

Echangez avec les acteurs locaux de la voile, le Cercle de la Voile, Guérin Location et Dieppe Voiles et Falaises, puis embarquez sur un croiseur pour une balade de 2 heures. Il suffit de réserver votre créneau auprès de l’Office de Tourisme (à partir du 2 juin).

• Aux Bains de Dieppe · De 11h à 17h

Découvrez la plongée sous-marine avec le Club des Sports sous-marins dieppois et effectuez votre baptême de plongée (prévoir le coût d’entrée de la piscine de 3,50 à 6€)

• Sur la plage de Dieppe

· RDV devant le Bas-Fort Blanc à 14h30 (uniquement le samedi)

Participez à une pêche à pied encadrée et commentée avec l’Estran-Cité de la Mer (réservation obligatoire au 02 35 06 93 20)

· RDV à la cabine n°13 à 15h

Découvrez la marche aquatique en vous joignant à un groupe d’habitué·es ! Prévoyez votre nécessaire de bain, des chaussures adaptées, une casquette…

• Sur la plage de Pourville-sur-Mer · De 14h30 à 19h30 (uniquement le dimanche)

Initiez-vous au surf ou au paddle avec l’association Surf’In Pourville (sans réservation).

• Sur la base de la Varenne · De 14h à 18h

Embarquez sur un dériveur caravalle pour le tour du plan d’eau avec l’association Sport Nautique Voile Varenne.

• Sur la plage de Quiberville · Devant l’Espace du Large · De 14h à 18h (uniquement le samedi)

Initiez-vous au catamaran, au kayak ou au paddle avec le Quiberville Yachting Club.

• Á Saint-Germain d’Etables · Route des Trois Ponts · De 10h à 12h & de 14 à 18h (uniquement le samedi)

Les associations de pêche locales vous initieront à la pêche au coup et vous montreront comment pêcher la carpe !

contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 49 https://www.fetedunautisme.com/

Dieppe

dernière mise à jour : 2022-05-19 par