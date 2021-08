Marly Centre Social de la Briquette Marly, Nord Animations, Exposition et Malle documentaire Centre Social de la Briquette Marly Catégories d’évènement: Marly

Nord

du vendredi 20 août au samedi 21 août à Centre Social de la Briquette

du vendredi 20 août au samedi 21 août à Centre Social de la Briquette

Les quatre outils de l’Appel à projet du Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq sont présentés au Centre Social et Culturel de la Briquette à Marly. L’exposition panneaux “L’énergie des Etoiles” pour apprendre ou “réapprendre” ce qui fait l’essence de ces astres. Le tapis empreinte écologique pour aborder de façon ludique des sujets qui remettent en question notre mode de vie. La malle documentaire pour approfondir nos connaissances sur l’exploitation technique, la transition écologique, les sciences physiques et les sources d’énergie. La malle de jeux “L’electricité, une énergie sous tension” pour parler des comportements énergétiques mais également mesurer par des gestes individuels et collectifs l’impact sur les changements climatiques. Si vous êtes professionnel, renseignez-vous sur ces outils en téléchargeant nos fiches catalogues : [[https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/les-etoiles-sources-denergie/comment-ca-marche/](https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/les-etoiles-sources-denergie/comment-ca-marche/)](https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/les-etoiles-sources-denergie/comment-ca-marche/)

Gratuit, libre accès le 20 et 21/08, selon les conditions de sécurité sanitaire en vigueur sur le lieu d’accueil

Centre Social de la Briquette 29 Rue de Champagne, 59770 Marly

