animations et visites du jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin La Valette-du-Var Catégories d’évènement: La Valette-du-Var

Var

animations et visites du jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin, 3 juin 2022, La Valette-du-Var. animations et visites du jardin de Baudouvin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Baudouvin

rendez vous au jardin de baudouvin ———————————- ### le jardin face au dérèglement climatique manifestation au jardin de Baudouvin où seront organisées différentes animations pour les enfants et les plus grands. des visites guidées du jardin seront effectuées tout au long de la journée. des conférences et des causeries sur le sujet du jardin face au dérèglement climatique seront au programme tout au long du week end.

entrée libre

rendez vous au jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin Allée des Gibelin 83160 La Valette du Var La Valette-du-Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Valette-du-Var, Var Autres Lieu Jardin de Baudouvin Adresse Allée des Gibelin 83160 La Valette du Var Ville La Valette-du-Var lieuville Jardin de Baudouvin La Valette-du-Var Departement Var

Jardin de Baudouvin La Valette-du-Var Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-valette-du-var/

animations et visites du jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin 2022-06-03 was last modified: by animations et visites du jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin Jardin de Baudouvin 3 juin 2022 Jardin de Baudouvin La Valette-du-Var La Valette-du-Var

La Valette-du-Var Var