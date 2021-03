Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Animations et visites au Château du Grand Jardin Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Animations et visites au Château du Grand Jardin Château du Grand Jardin, 5 juin 2021-5 juin 2021, Joinville. Animations et visites au Château du Grand Jardin

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Château du Grand Jardin

Le château du Grand Jardin vous propose un programme riche et varié : – Partagez un bon moment en famille grâce aux différentes animations pour petits et grands : spectacle, ateliers, expositions…

– Redécouvrez ce jardin remarquable en suivant les visites thématiques «Histoires d’arbres» et «Un grand jardin».

– Passez un moment convivial avec l’association des Croqueurs de Pommes qui revient cette année pour vous faire partager leurs savoirs sur les arbres fruitiers.

– Rencontrez les membres de l’association « Terre et Volupté » et découvrez les techniques de poterie et de peinture. Programme sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur. Un programme riche et varié pour petits et grands vous attend! Château du Grand Jardin 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T09:30:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Château du Grand Jardin Adresse 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Ville Joinville