Animations et visite libre dans le parc du château de Preisch Parc du château de Preisch Basse-Rentgen, samedi 1 juin 2024.

Animations et visite libre dans le parc du château de Preisch Le potager en permaculture et les arbres bicentenaires vont réveiller vos sens… 1 et 2 juin Parc du château de Preisch Tarif réduit Visite Parc et château : 5€/pers, Tarif habituel Activités plein air : 9€/enfant et 6€/adulte, pique-nique possible dans le parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Au coeur d’un écrin de verdure, éveillez-vous aux parfums du potager en permaculture, redécouvrez les chants des oiseaux dans le parc, les nuances colorés de la riche biodiversité préservée, le tout pendant une déambulation libre et sereine. Une centaine d’hectares vous attendent pour vous ressourcer, que ce soit aux bords des douves, à l’ombre d’un magnolia bicentenaire, dans un champ à proximité des moutons, ou dans la forêt du château.

Un salon de thé vous sera proposé avec des tisanes artisanales fait-maison.

Sur place, vous pourrez aussi vous amuser avec les dix grands jeux en bois dans le potager, ou partir en chasse au trésor à la recherche d’empreintes d’animaux et d’une fleur disparue.

Parc du château de Preisch 2, rue des lilas, Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com contact@chateaudepreisch.com Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur la motte féodale de l'ancien château fort. Ses doubles douves, ses passerelles en fonte et ses arbres bicentenaires en font un lieu hautement romantique. Un parcours botanique oriente le visiteur. L'ancien potager est devenu un jardin de topiaires expressionnistes imaginé par Hubert Puzenat, architecte paysagiste. Parking gratuit

Château de Preisch