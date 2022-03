Animations et vide-grenier dans la Halle de Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux Dordogne A l’occasion du premier marché sous la Halle de Prigonrieux, des animations sont proposées:

Sculpture sur glace le matin

Vente de fleurs pour la fête des grands-mères

Vide-grenier sur la journée

