Animations et spectacle de cirque au Château de Champdor Champdor-Corcelles Catégories d’évènement: Ain

Champdor-Corcelles

Animations et spectacle de cirque au Château de Champdor, 30 juillet 2022, Champdor-Corcelles. Animations et spectacle de cirque au Château de Champdor Champdor Association du Château de Champdor Champdor-Corcelles

2022-07-30 – 2022-07-30 Champdor Association du Château de Champdor

Champdor-Corcelles 01110 Des portés acrobatiques, du jonglage et on verra bien. « On tente un truc ! », c’est l’occasion de se réinventer et d’essayer, de se tromper et de se louper, d’exploser ou de briller. jerome.dufour8@orange.fr +33 4 74 36 01 79 Champdor Association du Château de Champdor Champdor-Corcelles

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Champdor-Corcelles Autres Lieu Champdor-Corcelles Adresse Champdor Association du Château de Champdor Ville Champdor-Corcelles lieuville Champdor Association du Château de Champdor Champdor-Corcelles Departement Ain

Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdor-corcelles/

Animations et spectacle de cirque au Château de Champdor 2022-07-30 was last modified: by Animations et spectacle de cirque au Château de Champdor Champdor-Corcelles 30 juillet 2022 Ain Champdor-Corcelles

Champdor-Corcelles Ain