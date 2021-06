Animations et spectacle – Bienvenue aux circassiens Champdor-Corcelles, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Champdor-Corcelles.

Animations et spectacle – Bienvenue aux circassiens 2021-07-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-22 17:30:00 17:30:00 Champdor Association du Château de Champdor

Champdor-Corcelles Ain

Des portés acrobatiques, du jonglage et on verra bien. « On tente un truc ! », c’est l’occasion de se réinventer et d’essayer, de se tromper et de se louper, d’exploser ou de briller.

Des portés acrobatiques, du jonglage et on verra bien. « On tente un truc ! », c’est l’occasion de se réinventer et d’essayer, de se tromper et de se louper, d’exploser ou de briller.