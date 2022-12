Animations et Repas Saint-Sylvestre au Restaurant L’Escale Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

2022-12-31 15:00:00 – 2022-12-31 03:00:00

Restaurant L’Escale Boulevard des Sables

Biscarrosse

Landes EUR 15 30 Animation BISCAMOOVE de 15h00 à 18h30:

– Jeux musicaux

– Coloriages

– Goûter offert à 16h30 Soirée Saint-Sylvestre de 19h30 à 03h00:

– Menu special réveillon (buffet)

– DJ Mix POP

– Goodies et surprises Menu Adultes: 30€

– 2 tickets boisson

– Cakes apéritif variés

– Axoa de veau

– Pommes de terre vapeur

– Douceurs sucrées Menu Enfants (-14 ans): 15€

– 1 ticket boisson

– Pommes de terre façon raclette

– Plateau de viandes assorties

Restaurant L’Escale Boulevard des Sables Biscarrosse

