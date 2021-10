Guiche Guiche Guiche, Pyrénées-Atlantiques Animations et grand bal d’halloween Guiche Guiche Catégories d’évènement: Guiche

Pyrénées-Atlantiques

Animations et grand bal d’halloween Guiche, 30 octobre 2021, Guiche. Animations et grand bal d’halloween 2021-10-30 – 2021-10-30

Guiche Pyrénées-Atlantiques Guiche 5 5 EUR A partir de 17h, animations pour les enfants grand bal déguisé, jeux, maquillage, chasse aux bonbons …

A partir de 19h, apéritif et entrecôte frites sur réservation avant le 23 octobre.

Stocksnak de Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-29

