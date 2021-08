Bruay-sur-l'Escaut Médiathèque de Bruay sur l'Escaut Bruay-sur-l'Escaut, Nord Animations et démonstrations de jeux traditionnels Médiathèque de Bruay sur l’Escaut Bruay-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Bruay-sur-l'Escaut

Nord

Animations et démonstrations de jeux traditionnels Médiathèque de Bruay sur l’Escaut, 18 septembre 2021, Bruay-sur-l'Escaut. Animations et démonstrations de jeux traditionnels

Médiathèque de Bruay sur l’Escaut, le samedi 18 septembre à 14:00

Animations et démonstrations de jeux traditionnels Parc de la médiathèque – 1 rue Waldeck Rousseau – 59 860 Bruay sur l’Escaut. Le samedi 18 septembre de 14h à 19h pour un pubic familial. Sur réservation: 03 27 47 06 32 – place limité à 49 personnes. Venez vivre un moment ludique entre amis ou en famille autour des jeux traditionnels de nos aïeuls. Bonne humeur garantie!

Sur réservation limité à 49 places

Sur réservation – dans le parc de la médiathèque Médiathèque de Bruay sur l’Escaut 1 rue Waldeck Rousseau Bruay-sur-l’Escaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruay-sur-l'Escaut, Nord Autres Lieu Médiathèque de Bruay sur l'Escaut Adresse 1 rue Waldeck Rousseau Ville Bruay-sur-l'Escaut lieuville Médiathèque de Bruay sur l'Escaut Bruay-sur-l'Escaut