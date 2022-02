Animations et découverte de la forêt de Saint Michel Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 16:00:00

Hirson Aisne Hirson 0 0 0 Animation et découverte de la forêt de Saint Michel à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts – Jeu de piste sur le thème de la préservation de la biodiversité.

– Initiation à la mycologie et la botanique.

– Parcours de randonnée fléché partant de la Fontaine à l’Argent. Parcours balisé par l’association de Saint-Michel « Les Verts de Terre ».

– Présentation de l’Office Français de la Biodiversité

– Présentation de résultats d’inventaires naturalistes réalisés dans la Forêt de Saint-Michel par l’Antenne Thiérache du CPIE située à Saint-Michel.

– Présentation de matériel d’exploitation forestière et de transformation du bois.

– Initiation à la course d’orientation, proposé par l’association Vervins Orientation.

+33 3 23 58 01 91 https://www.onf.fr/onf/+/c7d::foret-de-saint-michel-portail-du-temps.html

GENIN Manon / ONF

