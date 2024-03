Animations et constructions LEGO Courseulles-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

Animations et constructions LEGO Courseulles-sur-Mer Calvados

Samedi

Participez à une animation LEGO avec l’association Normand’Bricks.

Un atelier de création libre et un atelier Duplo pour les plus petits seront proposés tout au long du week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie contact@junobeach.org

